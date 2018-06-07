Москва, 7 июня, 2018, 15:40 — ИА Регнум. Жители Владимирской области рассказали Владимиру Путину о завозе мусора на закрытую свалку около деревни Машково Александровского района.

Цитата из х/ф «Посетитель музея». Реж. Константин Лопушанский. 1989. СССР В царстве мусора

По данным жителей, на свалку около деревни мусор сваливают нелегально. При этом свалка уже закрыта, но предприниматели делают выбор в пользу экономической выгоды, а не соблюдения закона.

Жители не получили конкретный ответ на вопрос, так как он прозвучал в подборке других вопросов на «экологическую тематику». Однако стоить отметить, что экологические проблемы Владимирской области не в первый раз доходят до президента.

Проблема, о которой сообщили жители Александровского района, находится на слуху уже давно. Так, еще летом 2017 года местные жители сообщали, что сюда завозят мусор из Московской области, несмотря на то, что официальных соглашений между регионами нет.

Отметим, что во время «прямой линии» 2017 года об экологической проблеме рассказали жители Петушинского района. Тогда этот вопрос попал в «зеленую папку» президента.