Ярославль, 7 июня, 2018, 15:39 — ИА Регнум. 7 июня на «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был отмечен положительный опыт Ярославской области в решении проблемы мусора и свалок. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Прозвучала информация о том, что по экологии наиболее острые вопросы связаны со свалками и переработкой мусора:

«В Московской области боятся, что просто завалят московским мусором. Множество проблем и в других областях, например, в Ленинградской области. Губернаторы, как правило, игнорируют проблемы, хотя в Ярославской области сработали оперативно и конструктивно, отмечают экологи», — услышали граждане.

Путин подчеркнул, что вопрос свалок — чрезвычайно важный и острый.

«Мы все хорошо знаем, что в советское время практически никогда мусор не утилизировался. Утилизировался определённым способом — просто его сваливали на так называемые полигоны и всё. Сейчас страна производит около 70 млн тонн отходов, и эта проблема нарастает. Мы должны её решать», — заявил президент.

1100 полигонов — работают нормально. Десятки тысяч работают полулегально, указал президент.

«Заводы по утилизации, которые беспокоят людей, это не только сжигание, но и переработки различными другими способами. У нас только несколько десятков работают по современным технологиям. Мы должны кардинально изменить ситуацию и построить до 2024 года десятки заводов по утилизации отходов», — указал Путин.

Между тем многие ярославцы отправляли на «прямую линию» с президентом просьбы обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в регионе. Напомним, уже несколько месяцев сюда завозят мусор из Москвы и Московской области, в Ярославле прошло уже четыре митинга против ввоза отходов из столицы.