Москва, 7 июня, 2018, 15:38 — ИА Регнум. При написании автобиографии нет смысла писать что-либо, что не соответствует действительности, заявила российская теннисистка Мария Шарапова.

Питер Брейгель Старший. Клевета на Апеллеса. 1565

Так Шарапова прокомментировала слова американской спортсменки Серены Уильямс, которая заявила, что её книга на 100% состоит из слухов.

«Когда пишешь автобиографию, нет ни одной причины, чтобы давать ложную информацию», — цитирует Шарапову Daily Express.

По её словам, она провела много матчей с Уильямс, некоторые из которых были для российской теннисистки определяющими.

«Было бы странно, если бы я ничего не написала о ней. Все бы стали задавать мне вопросы», — добавила Шарапова.

Напомним, ранее Серена Уильямс выразила недовольство автобиографией Шараповой, которая вышла в сентябре 2017 года. Американская теннисистка отметила, что книга на 100% состоит из слухов.

Читайте также: Серена Уильямс отказалась от матча с Шараповой на Roland Garros