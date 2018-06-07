Шарапова ответила на слова Уильямс о «ложной» автобиографии
Москва, 7 июня, 2018, 15:38 — ИА Регнум. При написании автобиографии нет смысла писать что-либо, что не соответствует действительности, заявила российская теннисистка Мария Шарапова.
Так Шарапова прокомментировала слова американской спортсменки Серены Уильямс, которая заявила, что её книга на 100% состоит из слухов.
«Когда пишешь автобиографию, нет ни одной причины, чтобы давать ложную информацию», — цитирует Шарапову Daily Express.
По её словам, она провела много матчей с Уильямс, некоторые из которых были для российской теннисистки определяющими.
«Было бы странно, если бы я ничего не написала о ней. Все бы стали задавать мне вопросы», — добавила Шарапова.
Напомним, ранее Серена Уильямс выразила недовольство автобиографией Шараповой, которая вышла в сентябре 2017 года. Американская теннисистка отметила, что книга на 100% состоит из слухов.
Читайте также: Серена Уильямс отказалась от матча с Шараповой на Roland Garros