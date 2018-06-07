Хабаровск, 7 июня, 2018, 15:36 — ИА Регнум. В Хабаровском крае таможенники пресекли попытку вывоза с территории РФ старинных предметов археологии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления 7 июня, ценный груз из 293 предметов археологии, религиозных культов, быта и военного снаряжения средневековья был обнаружен в аэропорту Хабаровска в багаже туриста из Китая, летевшего рейсом до Харбина. Мужчина собирался вывезти старинные предметы в Китай для того, чтобы их продать.

Dvtu.customs.ru Предметы археологии

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Экспертиза показала, что найденные предметы принадлежат средневековым кочевникам Южной Сибири, народам Центральной Азии и Дальнего Востока и датируются IV — XIX веками. Их гражданин КНР приобретал в России через различные интернет-магазины. Рыночная стоимость 206 предметов на российском рынке составила менее 180 тысяч рублей. А вот стоимость остальные находок определить не удалось: их аналоги попросту отсутствуют в каких-либо источниках.

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Как отметил начальник отделения криминалистических исследований таможенной экспертно-криминалистической службы города Владивостока Виктор Демчук, на Дальнем Востоке подобную «коллекцию» такого количества раритетов, разных по происхождению, возрасту и этнической принадлежности, он в своей работе встречает впервые. Поразило такое «собрание» и специалистов Института истории, археологии и этнографии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Теперь отвечать за попытку контрабанды ценных предметов гражданину Китая придётся по российским законам. Статья УК РФ, по которой возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Китая, предусматривает до семи лет тюрьмы со штрафом до одного миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года у гражданина Китая при попытке пересечь границу РФ изъяли зубы доисторической акулы. Таможенники передали окаменелости в дар университетскому музею. Специалистам уже удалось установить, что зубы принадлежат одному из древнейших видов акул, Otodus obliguus, обитавших на планете около 30 млн лет назад.