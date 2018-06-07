Калуга, 7 июня, 2018, 13:26 — ИА Регнум. В Калуге состоялся литературно-музыкальный праздник «Лето, книга, я — друзья» для детей микрорайона, который организовали и провели на открытой городской площадке по улице Труда, 4 сотрудники Центральной городской детской библиотеки им. А.П.Гайдара, детского подросткового клуба «Полет» и члены совета территориальной общины «Суворовская». Традиционно на этот праздник депутат Городской думы Калуги, председатель ТОС «Суворовская» Александр Окунев приглашает и воспитанников государственного бюджетного учреждения Калужской области «Калужский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, Александр Окунев поздравил ребят с Международным днем защиты детей и с началом летних каникул.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге прошел литературно-музыкальный праздник для детей

«Летняя пора — это не только время отдыха, но и возможность открыть для себя что-то новое, — обратился он к ребятам. — Поэтому читайте больше интересных книг, делитесь впечатлениями с друзьями!».

Во время праздника дети с удовольствием приняли участие в играх, организованных хорошо знакомыми им литературными персонажами: скакали на метле Бабы-Яги, измеряли температуру вместе с Доктором Айболитом, выпускали джинна из бутылки, дружно подпевали волшебнику-недоучке. Забавные клоуны вовлекали детей в подвижные игры, интеллектуальные турниры, зажигательные танцы, спортивные эстафеты. Все это сделало праздник ярким и незабываемым.

Кульминацией стал приход самого Лета с целой корзинкой цветов и загадок. Для желающих работал мастер-класс «Цветочная поляна». Большую помощь в организации мероприятия оказали волонтеры общественной организации «Здоровье нации».