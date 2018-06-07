Париж, 7 июня, 2018, 15:27 — ИА Регнум. Депутаты Европарламента рассматривают закон, запрещающий использование мобильных телефонов в школах и колледжах, сообщает Le Parisien.

(сс) natureaddict Зависли

Запрет на смартфоны в школах: идея кажется простой, но это совсем не так. Потребовался почти год для того, чтобы провести работу над обещаниями кампании Эммануэля Макрона и его реализации с участием 10 миллионов, учащихся в 51 000 школ, и особенно 7100 студентов колледжей страны. В 2016 году 93% детей в возрасте от 12 до 17 лет имели мобильный телефон.

В сентябре 2017 года Жан-Мишель Бланк привел пример Совета министров, где мобильные телефоны должны оставаться в ящике, чтобы никто не произвел запись. «Мне кажется, что это возможно для любой человеческой группы», — заявил он. Стоял также вопрос о шкафчиках, где дети должны были оставлять свои смартфоны перед занятиями. «Слишком дорого!» — протестировали руководители школ. «Неосуществимо!» — говорили родители.

В настоящее время около половины колледжей уже включили запрет в свои внутренние правила на все или часть своих помещений. Кроме того, во время уроков звонки запрещены повсюду с 2010 года, согласно закону об образовании.

Новый закон, если будет принят, изменит правило «по умолчанию»: при отсутствии мер, установленных правилами процедуры, запрет будет преобладать. Но закон не предусматривает условий или санкций для правонарушителей. «Конечно, это не изменит полностью жизнь учреждений, но эта мера имеет смысл быть», — заявляет представитель ассоциации родителей.

Возможно, для родителей это изменение будет самым важным. Им придется прекратить отправлять SMS своим детям с 11:12 до 15:45.

А как насчет преподавателей? Некоторые депутаты также выступают за введение запрета на смартфоны в здании учреждения для учителей. «Смешно, — говорят учителя, — на наших мобильных телефонах должны появляться предупреждения и инструкции».