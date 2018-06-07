Оса, Пермский край, 7 июня, 2018, 15:24 — ИА Регнум. В Осинском районе Пермского края на скамье подсудимых оказался бывший акушер-гинеколог. Он признан виновным в гибели пациентки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

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По данным следствия, 8 мая 2017 года бывший врач взялся на операцию по искусственному прерыванию беременности, зная, что у женщины имеются противопоказания, и нет показаний для проведения аборта. Тем самым экс-медик нарушил должностную инструкцию и требования федерального законодательства об охране здоровья граждан.

После проведения врачом хирургического вмешательства у женщины развилось кровотечение. В связи с этим, врач принял решение произвести потерпевшей переливание крови. При этом, группу крови женщины он определил неправильно. При переливании крови врач ввел в организм потерпевшей значительное количество крови несовместимой группы, что привело к её смерти.

Эксперты сделали вывод, что между наступлением смерти потерпевшей и дефектами оказания медицинской помощи, допущенными врачом акушером-гинекологом, имеется прямая причинно-следственная связь. Приговором суда виновному назначено наказание в виде одного года и трёх месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на два с половиной года. Приговор в законную силу не вступил.