Улан-Удэ, 7 июня, 2018, 15:15 — ИА Регнум. В Иволгинском районе Бурятии следователи выясняют обстоятельства смерти 14-летнего подростка. Его тело было обнаружено 7 июня во дворе одного из сельских домов, сообщили ИА REGNUM в республиканском следственном управлении СКР.

Джон Эверетт Милле. Рисунок мёртвого мальчика. 1850-е

По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, утром 7 июня подросток был в школе. Днём он вышел из здания и по пути домой зашёл к другу во двор частного дома, постучал в двери. В этот момент подростку стало плохо, он упал на крыльце и начал задыхаться. Друг позвал на помощь взрослых, которые вызвали скорую помощь. Однако подросток скончался до приезда медиков.

Уточняется, что эксперты на месте происшествия не обнаружили на теле ребенка видимых повреждений. Назначено судебно-медицинское исследование.

Между тем, как передаёт «Ариг Ус online», девятиклассник скончался после сдачи ОГЭ (Основной государственный экзамен, прим. ИА REGNUM ). Подросток и его одноклассники сдавали экзамен по географии.

Напомним, по данным минобрнауки Бурятии, ОГЭ для выпускников девятых классов в 2018 году проходит в три этапа: досрочный — с 20 апреля по 8 мая, основной — с 25 мая по 29 июня, дополнительный (сентябрьский) — с 4 по 22 сентября.