Калининград, 7 июня, 2018, 15:14 — ИА Регнум. Жители Калининградской области пожаловались президенту России Владимиру Путину на очереди к онкологам и нехватку лекарств. Об этом сообщил глава государства во время прямой линии сегодня, 7 июня.

Commons.wikimedia.org Больной раком ребёнок получает химиотерапию

«Я смотрел на досках — такие же вопросы по Калининграду и Краснодару, люди спрашивали, когда будут сделаны онкоцентры. Я расскажу, по какому пути мы пойдём: это прежде всего ранняя диагностика. Сегодня раннее выявление — это 30%, надо добиться 70%. Тогда мы обеспечим нормальное качество жизни для онкобольных на пять лет и больше», — сказал Путин.

ИА REGNUM напоминает, что проблема нехватки льготных лекарств онкобольным в Калининградской области уже звучала в региональной прессе.

Менее месяца назад уполномоченный по правам человека в Калининградской области Владимир Никитин заявлял:

«В особо сложной ситуации оказались онкобольные. К страшному диагнозу прибавилась проблема отсутствия лекарств. На моей памяти за семь лет работы уполномоченным такая ситуация с онкобольными впервые».

В ответ на эту критику власти Калининградской области заявили, что до 1 июля 2018 года закроют дефицит льготных лекарств.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что еще один вопрос от жителей Калининградской области поступил на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Жители пос. Ушаково бьют тревогу — из-за добычи песка их небольшой посёлок рискует уйти под воду.