Ярославль, 7 июня, 2018, 15:10 — ИА Регнум. Информация о смерти онкобольной из-за нехватки лекарств, которая прозвучала на «прямой линии» с Владимиром Путиным, не соответствует действительности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области. Жительница Ярославля Вера Куприна дозвонилась до Владимира Путина и рассказала о том, что ее мать, являвшаяся онкобольной, скончалась от болевого шока из-за отсутствия необходимых лекарств у бригады скорой помощи.

Правительство Ярославской области

«Мы нашли эту женщину. Ей было 79 лет, она из Ростова. Она умерла в конце января этого года. Женщина лечилась дома. Она получала все препараты, которые ей полагались как онкологической больной. У нее была тяжелая онкология. Ее осматривали врачи накануне смерти. За несколько дней до смерти ей вызывали скорую помощь, сотрудники которой ввели ей обезболивающий препарат. Это все запротоколировано, потому что весь расход наркотических средств фиксируется в специальном журнале», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

По факту обращения на «прямую линию» в департаменте здравоохранения Ярославской области начали служебную проверку.