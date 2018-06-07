Москва, 7 июня, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Эксперты Общероссийского народного фронта подключатся к анализу правоприменительной практики по распространению экстремистской информации и предложат законодательные изменения в этой сфере. Об этом заявила член Центрального штаба ОНФ, координатор законодательных инициатив Народного фронта в Госдуме Наталья Костенко.

kremlin.ru Владимир Путин

«Вопрос об абсурдных обвинениях в экстремизме в интернете активно обсуждался и в кулуарах Медиафорума ОНФ «Правда и справедливость» в Калининграде в марте этого года, но, к сожалению, его тогда не удалось задать президенту в ходе традиционного общения с журналистами. Мы свяжемся с Сергеем Шаргуновым и пригласим его к совместной работе на площадке ОНФ. Обязательно подключим к этому Центр правовой поддержки журналистов ОНФ, в который обращались региональные журналисты, столкнувшиеся с подобными ситуациями, а также профильные ведомства и надзорные органы. Нам вместе нужно подумать над изменением законодательства в этой сфере, как лучше скорректировать определенные нормативные документы, как повысить эффективность правоприменительной практики», — заявила Наталья Костенко.

В ходе программы «Прямая линия» писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов обратил внимание главы государства на то, что Россия всегда была страной свободомыслия, однако в последнее время участились случаи возбуждения уголовных дел за экстремизм там, где состава этого преступления нет.

«Россия всегда была, вопреки всему, страной свободомыслия. В последнее время я получаю много тревожных сигналов из провинции. Молодых патриотичных ребят осудили за создание группы по проведению референдума об ответственности власти в стране. Нет ли смысла приостановить тех, кто ведет подобные дела?», — задал свой вопрос Сергей Шаргунов.

Президент ответил, что судебная правоприменительная практика, безусловно, должна находиться в поле зрения общественности, и это важно: «Если речь идет о распространении именно такой информации, которая является экстремистской, то, конечно, должны применяться общие правила: нарушил — ответь. Но нужно определиться с самими понятиями, что это такое. Не нужно доводить все до маразма и до абсурда, как вы сказали. Полностью с вами согласен».

При этом Владимир Путин заявил, что попросит коллег из ОНФ проанализировать, что происходит. Также президент считает, что к обсуждению следует привлечь Верховный суд.

«Давайте мы в рамках Общероссийского народного фронта, я попрошу коллег, они достаточно эффективно работали по различным важным направлениям для страны в предыдущие годы. Это тоже очень важная сфера. Вместе проанализируем, что происходит. С одной стороны, нужно поставить заслон экстремизму, что, безусловно, отвечает интересам подавляющего большинства общества. Нам нужно определиться с понятиями, нужно привлечь Верховный суд. Я уверен, и хочу вас заверить, что и в правоохранительных органах, и в судебной системе люди понимают свои задачи. Если есть что-то, что требует нашего дополнительного внимания, давайте это внимание сосредоточим на тех проблемах, о которых вы сейчас сказали», — подытожил президент РФ.