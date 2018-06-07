Ярославль, 7 июня, 2018, 15:02 — ИА Регнум. Ярославский областной суд оставил под стражей депутата Ярославской областной думы Павла Дыбина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в суде.

City-yaroslavl.ru Павел Дыбин

7 июня суд рассматривал жалобу защиты депутата на решение Кировского районного суда, отправившего в мае народного избранника под арест. В поддержку Дыбина публично выступали ряд политиков Ярославля.

Несмотря на это суд согласился с решением первой инстанции. Павла Дыбина подозревают в коммерческом подкупе — получение денег от предпринимателя за отказ от участия в конкурсных процедурах, проводимых Агентством по муниципальному заказу Ярославля.