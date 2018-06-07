Киев, 7 июня, 2018, 15:00 — ИА Регнум. Депутаты Верховной рады отправили в отставку главу минфина Украины Александра Данилюка. За принятие такого решения 7 июня проголосовали 254 депутата при 226 минимально необходимых.

Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

Отметим, что прошение об отставке главы украинского минфина направил на рассмотрение парламентариев премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Уволить Данилюка Александра Александровича с должности министра финансов Украины», — гласит проект постановления рады.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Данилюк направил обращение послам стран «Большой семёрки», в котором обвинил Гройсмана в блокировании реформы Государственной фискальной службы и в попытке назначить своих людей на министерские должности.

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