Москва, 7 июня, 2018, 14:59 — ИА Регнум. Детский омбудсмен Анна Кузнецова указывает на необходимость приоритетного внимания к поддержке многодетных семей

Кузьма Петров-Водкин. Петроградская мадонна. 1918

Необходимо исключить формальный подход к мерам поддержки многодетных семей. В этой связи актуально скорейшее принятие федерального закона о многодетных семьях, закрепление статуса многодетной семьи и действенных мер поддержки, в том числе и по вопросам, связанным с земельными участками и жильем.

Об этом уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, комментируя вопрос жительницы Томска в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу выделения земельных участков многодетным семьям.

Собеседница президента напомнила, что выделением бесплатных земельных участков для многодетных семей занимаются регионы, и спросила, сколько она ещё должна простоять в очереди, чтобы получить землю. Кроме того, по её словам, в Томской области семьи с тремя детьми должны стоять в общей очереди, а получают землю быстро те, у кого четверо и более детей.

«Поддержка многодетных семей — это приоритетное направление семейной политики, и многодетные семьи в том числе заслуживают бережного отношения государства к своим запросам. Исполнительная власть в субъектах Российской Федерации обязаны уделять этому приоритетное внимание, тем более в рамках объявленного Десятилетия детства. На встрече с Президентов РФ Владимиром Путиным мы говорили о введении в критерий эффективности деятельности глав субъектов Российской Федерации «детского компонента», чтобы эта тема была одной из приоритетных сегодня наравне с формированием инвестиционной привлекательности регионов, экономических показателей», — заявила Анна Кузнецова.

Омбудсмен также напомнила, что на сегодняшний день на федеральном уровне обеспечение многодетных семей земельными участками осуществляется на основании Указа Президента Российской Федерации «О мерах поддержки по социальной поддержке многодетных семей» от 25.02.2003 г. № 250, согласно которому органы исполнительной власти субъектов РФ должны обеспечить первоочередное выделение для многодетных семей садово-огородных участков и оказывать необходимую помощь многодетным родителям.

Кроме того, Земельным кодексов РФ предусмотрено выделение земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, в случае и в порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

«Вместе с тем органами государственной власти субъектов Российской Федерации может быть предусмотрено требование о том, что такие граждане должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или у таких граждан имеются основания для постановки их на данный учет, а также установлена возможность предоставления таким гражданам с их согласия иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно», — уточнила Анна Кузнецова.

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