Ярославль, 7 июня, 2018, 14:56 — ИА Регнум. Еще не успела закончиться прямая линия с президентом России, куда обратилась жительница Ярославской области, как Следственный комитет России по Ярославской области уже объявил о начале проверки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Прямая линия

7 июня в ходе прямой линии с Владимиром Путиным прозвучала сообщение, поступившее от жительницы Ярославской области Веры Куприной, о том, что ее мать, страдающая от онкозаболевания, скончалась от болевого шока. Причиной стало отсутствие необходимых лекарств у бригады «скорой помощи».

«СКР проведет проверку факта нарушения права на предоставление качественной медицинской помощи, озвученного в ходе «Прямой линии с президентом России», организовано проведение доследственной проверки», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Ярославской области.

Добавим, что в настоящее время проводится проверка и силами регионального департамента здравоохранения. Там информацию, озвученную на «прямой линии», отрицают, и утверждают, что все лекарства у бригады скорой помощи были, пожилая женщина скончалась дома.

Свою проверку проводит и прокуратура Ярославской области.