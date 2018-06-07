Москва, 7 июня, 2018, 14:52 — ИА Регнум. В мае 2018 года в России было продано 12 733 автомобиля класса премиум, что на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года, об этом 7 июня сообщило агентство «Автостат».

(сс) scholty1970 Mercedes-Benz

Аналитики также указывают на то, что в общей массе продаж легковых машин доля автомобилей премиум-класса составляет 9%. В рейтинге марок по-прежнему лидирует Mercedes-Benz с показателем 3234 ед. На втором месте — BMW (2917 ед.). На третьем — Lexus (2080 ед.).

Читайте также: В сеть попала информация о цене нового Toyota Supra

Напомним, в мае 2018 года эксперты назвали самые надёжные кроссоверы и внедорожники премиум-класса. На первой позиции оказался кроссовер Acura RDX, второе и третье места заняли модели Audi — Q5 и Q3. В топ-5 также вошли X1 и X3 от BMW.