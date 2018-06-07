Мадрид, 7 июня, 2018, 14:47 — ИА Регнум. Пленарное заседание Конституционного суда Испании единогласным решением отклонило апелляцию, поданную бывшим главой правительства Каталонии Карлесом Пучдемоном. Об этом сообщает 7 июня Catalunya Press.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Отклонили жалобу

Следует отметить, что апелляция Пучдемона касалась рассмотрения Конституционным судом Испании иска правительства страны о незаконности утверждения главы Женералитета парламентом Каталонии.

Таким образом, если суд примет решение в пользу официального Мадрида, окажется, что партии, выступающие за независимость автономного сообщества от Испании, не имели права выбирать Пучдемона главой Женералитета.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня был приведен к присяге новый состав Женералитата Каталонии. Таким образом, был завершён период прямого правления Мадрида, который длился более семи месяцев, после того как правительство Испании ввело в действие 155-ю статью Конституции.

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