Пхукет, Таиланд, 7 июня, 2018, 14:44 — ИА Регнум. Самый высокий уровень смертности в Таиланде от лихорадки Денге отмечен на острове Пхукет. Только с начала 2018 года это заболевание было выявлено у 357 человек. Два случая закончились летальным исходом. Такие цифры содержатся в докладе департамента контроля заболеваемости министерства здравоохранения страны, сообщает издание The Phuket News.

Эдвард Мунк. У смертного одра (Лихорадка) I. 1915

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Как отметил представитель ведомства, последние данные говорят о том, что кампания по предотвращению распространения лихорадки Денге в этом районе не была полностью решена. Кроме того, некоторые сельские жители вообще не знают об опасности и не принимают никаких профилактических мер.

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«Кампания по предотвращению распространения лихорадки денге на Пхукете не работает. Пхукет по-прежнему имеет самый высокий уровень заболеваемости в Таиланде», — отметил представитель регионального минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Таиланде регистрируется эпидемиологическое неблагополучие по лихорадке Денге. Помимо Пхукета, заболевания зарегистрированы в провинциях Самут-Сакхот, Пханг-Нга, Накхон-Сри-Тхамарат и Краби.