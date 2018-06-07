Вашингтон, 7 июня, 2018, 14:36 — ИА Регнум. Стала известна предполагаемая цена новой Toyota Supra, ожидается, что автомобиль можно будет приобрести за $63,5 тыс., такая информация была размещена на форуме Supramkv, об этом 6 июня сообщил портал Motor.

János Tamás Toyota Supra

Пользователь под именем Guff также выложил информацию о технических характеристиках спорткара. До 100 км/ч он будет разгоняться за 4,5 сек, машина будет оборудована 3-литровым шестицилиндровым турбированным мотором I6. Отмечается, что информация не подтверждена официально, однако она получена «из надёжного источника».

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Напомним, в апреле 2018 года стало известно, что новая Toyota Supra не будет оборудоваться механической коробкой передач. Руководитель проекта Тетсуя Тада пояснил, что причиной отказа от «механики» стало большое значение показателя крутящего момента. Он отметил, что в данном случае установка механической КП на спорткар — не очень хорошая идея.