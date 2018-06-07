Москва, 7 июня, 2018, 14:35 — ИА Регнум. Жители владимирского города Струнино (Александровский район) рассказали президенту Владимиру Путину о проблемах в сфере здравоохранения. На место выехала съемочная группа, которая сняла сюжет о том, что происходит с местной больницей. По данным жителей, в больнице за последние годы были закрыты хирургическое, гинекологическое, инфекционное, детское отделения, под угрозой закрытия — кожное и глазное отделения, поликлиника, дерматология и другие.

Джон Сингер Сарджент. Больница в Гранаде. 1912

Это произошло после присоединения больницы к Центральной районной больнице. После присоединения в поликлинике не было ремонта, а здания пришли в ветхое состояние. По сути, почти 30 тыс. человек, которые живут в Струнино и близлежащих селах, остались без доступной медицинской помощи: например, молодым мамам приходится ездить в Александров, где даже места в стационаре приходится ждать очень долго.

«У нас была прекрасная больница со всеми ее отделениями, когда присоединили к районному центру, начали закрываться отделения, но ехать в Александров не каждому по карману, с детьми — вообще нереально. У нас не хватает лекарств, оборудования, узких специалистов. С поликлиникой у нас очень тяжелая ситуация, денег на новую нет, может быть, можно хоть эту отремонтировать», — рассказали активисты инициативной группы, которая борется за сохранение больницы.

Такие серьезные проблемы прокомментировала губернатор Светлана Орлова. Владимир Путин попросил ее присоединиться к разговору через видеосвязь.

«Мы ничего не закрываем, мы выделили 68 млн: 20 млн на ремонт детской поликлиники, 40 млн — на больницу и на кожное отделение. Больница с 1929 года. В детское отделение уже опасно входить. Поэтому наш департамент с населением работает. В ближайшее время мы добавим туда медицинские мобильные центры», — сказала Светлана Орлова.

Губернатор также добавила, что больница в Александрове была отремонтирована, скорая помощь в Струнино была переведена в новое здание.

«Мы, конечно, возьмем этот вопрос под контроль. Потому что на все, что касается медицины, у нас больше всего денег выделяется», — уточнила глава области.

Жители нашли ошибки в словах губернатора. В частности, они отметили, что детское отделение в Струнино не работает.

Владимир Путин поручил губернатору и главе Минздрава проработать вопрос и найти деньги на ремонт больницы. Кроме того, президент попросил Светлану Орлову посмотреть на ситуацию лично.

«Безусловно, это медучреждение должно функционировать как современное. Что там сохранить, нужно решать на региональном и муниципальном уровне. Прошу лично на это посмотреть, чтобы не было таких расхождений в будущем, работает, не работает», — сказал Владимир Путин.

«Нельзя ликвидировать первичное звено», — резюмировал президент.

Отметим, что тема здравоохранения во Владимирской области — одна из самых больных. Ранее огромное количество нарушений находили генеральная прокуратура и прокуратура области.