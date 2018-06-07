Ярославль, 7 июня, 2018, 14:21 — ИА Регнум. Фракция «Единая Россия» в Ярославской областной думе приняла решение обратиться к председателю правительства России Дмитрию Медведеву по поводу роста цен на топливо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Яроблдуме.

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Авторы обращения, в частности, выражают сомнение, что снижение акцизов на топливо даст только позитивный эффект. Часть акцизов поступает в региональные дорожные фонды, на средства которых строятся и содержатся дороги в регионах.

Ярославская областная думы высказывает обеспокоенность, что заявленные меры по стабилизации цен на бензин и дизельное топливо за счет уменьшения акцизов могут привести к падению поступлений в дорожные фонды субъектов Российской Федерации», — говорится в обращении.

Авторы обращения просят Дмитрия Медведева просит принять системные меры по обеспечению стабильности цен на топливо, а также ускорить принятие решений по перераспределению поступлений от акцизов в пользу региональных дорожных фондов. Как говорится в обращении в 2018 году за 5 месяцев бензин АИ-92 подорожал на 9,2%, АИ-95 — на 7,9%.