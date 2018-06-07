Ярославль, 7 июня, 2018, 14:00 — ИА Регнум. Подорожание топлива делает сельское хозяйство в Ярославской области убыточным. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказали руководители ярославских сельхозпредприятий.

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«Мы уже посчитали, что наши сельхозпредприятия оказываются на грани банкротства. У них было единственное прибыльное направление — производство молока. А сейчас в связи с такими ценами на топливо мы угробим оставшиеся на плаву сельхозпредприятия. Производители уже на нуле, мелкие уже начали работать себе в убыток. Крупные еще как-то сводят концы с концами. Еще в апреле дизельное топливо побило рекорд — оно никогда столько не стоило. Вспомните советское время, солярка стоила 6 копеек, а молоко — 20 копеек. Сейчас молоко стоит 20 рублей за литр, а солярка — 47 рублей», — сказала корреспонденту ИА REGNUM член комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию Ярославской областной думы Ольга Секачева.

Депутат считает, что надо регулировать цены и дотировать сельское хозяйство. Погектарное дотирование, с точки зрения Ольги Секачевой, себя не оправдало. Слишком мало денег выделяет государство. Она предлагает дотировать не погектарно, а с учетом произведенной продукции.

Ее коллега по депутатскому корпусу и руководитель крупного ярославского сельхозпредприятия ЗАО «Агрофирма «Пахма» Сергей Иванов в своих оценках еще более категоричен.

«Если бензин будет стоить 60 рублей, мы свернём производство. Дело в доходности предприятия. Если понижать доходность сельхозпредприятий, все отразится на конечном продукте — на молоке, на мясе, на всём. Цены в магазине, может, останутся теми же, но затраты вырастут, и никто из производителей себе в убыток работать не будет. Мне уже люди звонят и спрашивают, что делать, что ждать. Наверное, пора на дорогу выходить перекрывать федеральные трассы и приглашать правительство к диалогу», — сказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ЗАО «Агрофирма «Пахма» Сергей Иванов.

«Пахма», по мнению Сергея Иванова, может пока продержаться на старых запасах, когда запчасти, удобрения, топливо покупалось по старым ценам.

«В мае топливо подорожало на 4−5 рублей. Рентабельность сельхозпредприятий и так невысокая — 3−4%, но это подорожание съест её. Запчасти стали ежегодно дорожать — от 10 до 30%, рост электроэнергии тоже никто не останавливает. До вступления в ВТО нам субсидировали 30% стоимости ГСМ, а сейчас нам всю поддержку заложили в погектарную компенсацию. За последние годы она упала с 700 рублей за гектар до 400, а в Европе власти выделяют своим сельхозпроизводителям от 150 до 350 евро за гектар», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор ООО «СПК «Революция» Алексей Ширяев.

Алексей Ширяев считает, что выдаваемых сейчас властями сумм не хватает даже на топливо. Его небольшое предприятие получило один миллион рублей субсидии. На эти деньги можно купить 20 тонн топлива, а предприятию надо 30 тонн топлива, чтобы провести посевную.

По словам Ширяева, необходимо увеличить погектарное субсидирование в 2,5 раза. Тогда можно будет закупить топливо на посевную, и на уборочную кампанию останется. Правительство Ярославской области получило запрос от ИА REGNUM о мерах, которые предпринимаются для помощи сельхозпроизводителям, но оперативный ответ получить не удалось.