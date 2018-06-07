Москва, 7 июня, 2018, 13:56 — ИА Регнум. В конце июня 2018 года в Ереване состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Об этом сообщил 7 июня глава МИД РФ Сергей Лавров.

ОЧЭС

По итогам переговоров в Москве с руководителем внешнеполитического ведомства Армении Зограбом Мнацаканяном российский министр подчеркнул, что на встрече было уделено «особое внимание» вопросам координации работы дипломатических ведомств двух стран в рамках Совета министров иностранных дел ОЧЭС.

Напомним, это первый визит Зограба Мнацаканяна в Россию в качестве главы дипломатического ведомства. Добавим, Мнацаканян сменил на посту Эдварда Налбандяна, возглавлявшего армянское внешнеполитическое ведомство с 2008 года.

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