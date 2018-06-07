Украина объявила войну Польше: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 7 июня, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Светлое будущее: Россия движется в сторону белой полосы;
- «Мир меняется»: Евросоюз призывают проявить настойчивость;
- Залог безопасности: почему Трампу не следует принимать Грузию в НАТО;
- «Клубничная война»: Киев готов потеснить Варшаву с позиции лидера рынка;
- Профицитная госсмета: Госдума корректирует федеральный бюджет-2018.
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