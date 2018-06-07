Вильнюс, 7 июня, 2018, 13:50 — ИА Регнум. После проведенного в Литве парламентского расследования о влиянии бизнеса на политиков госдеп США призвал и другие страны обнародовать информацию о непрозрачной деятельности российской энергетической корпорации «Росатом».

Сандро Боттичелли. Клевета. Около 1495

"Отчет Литвы о российской компании «Росатом» говорит о теневых сделках, использовании влияния с целью выиграть проекты в сфере государственной инфраструктуры и атомной энергетики», — написала в Twitter официальная представительница госдепа Хизер Науэрт.

«Мы призываем все страны, сотрудничающие с «Росатомом», также раскрыть такое поведение и не относиться к этому с терпимостью», — добавила она.

В утвержденных выводах парламентского расследования говорится, что деятельность «Росатома» в Литве опирается на незаконное влияние на госучреждения, что компания преследует цель доминировать в энергетическом секторе региона, а это не сочетается со стремлением Литвы обеспечить энергетическую независимость от России.

Парламент Литвы утверждает, что планы «Росатома» создать общий консорциум с литовскими предприятиями и стремиться к принятию решений, благоприятных для его деятельности, оценивается как стремление изменить геополитическое направление Литвы, а это вызывает угрозу для национальной безопасности.

По словам Сейма, «Росатом» и концерн MG Baltic, возглавляемый Дарюсом Моцкусом, заинтересованы в конкурсе на строительство свалки Игналинской АЭС стоимостью сотни миллионов евро, который планируется объявить в этом году, отмечает литовское агентство BNS.

Между тем в самой Литве расследование называют выборочным, а фигуранты секретных справок ДГБ, которые тайно собирались десятилетие, уже доказали, что значительная часть информации из этих справок не соответствует действительности, вырвана из контекста или вольно интерпретирована составителями справок.