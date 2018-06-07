Калуга, 7 июня, 2018, 13:47 — ИА Регнум. В Калуге на улице Суворова досрочно завершился капитальный ремонт фасада многоквартирного дома. Как сообщила 7 июня корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области Нина Борисова, жители дома остались довольны и результатом, и отношением к работе подрядчика, и сроками выполнения договорных обязательств.

Фото фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области Дом на улице Суворова.

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Этот многоквартирный дом был построен 37 лет назад. Его стены выполнены из крупных железобетонных панелей, на которых были видны явные следы старения. Строители восстановили межпанельные швы, утеплили, оштукатурили, в том числе декоративной штукатуркой, и покрасили фасад. Также в здании были заменены оконные блоки в подъездах и тамбурные двери, отремонтированы балконные и карнизные плиты, вход в подвал, поменяно покрытие входных козырьков.

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Три отремонтированных фасада появятся в скором времени и на улице Поле Свободы. Сейчас здесь вывозятся остатки строительных материалов и строительного мусора. Крыши на этих домах были капитально отремонтированы в 2017 году.

Напомним, в Калуге программой капитального ремонта многоквартирных домов в 2018 году предусмотрен ремонт 87 крыш на 160 млн рублей и 34 фасадов на 164 млн рублей. Всего же с начала реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области (с 2014 года), было отремонтировано более 1,2 тыс. домов, общей площадью 2,6 млн кв. м на сумму 2,43 млрд рублей. Условия проживания улучшили свыше 118 тыс. человек.