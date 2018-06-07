Киев, 7 июня, 2018, 13:43 — ИА Регнум. Экс-главу взрывотехнической службы полиции Украины полковника Александра Буханченко обвинили в мошенничестве, сообщает 7 июня «112 Украина».

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Продажный полицейский

Согласно сообщению, полковник в течение 2016−2017 годов незаконно собирал средства на мнимый ремонт помещения управления взрывотехнической службы. Деньги передавались из рук в руки, а потом использовались полковником в личных нуждах. Также некоторым полицейским полковник завышал премии, чтобы потом избыток перевести на свой счет. Таким образом, мошенник завладел почти 100 тыс. гривен ($3,82 тыс.).

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Напомним, ранее служба безопасности Украины (СБУ) обвинила ряд сотрудников морского торгового порта «Южный» в Одесской области в хищении $95 тыс. За два года должностные лица перечислили себе указанную сумму, нанеся государству в два раза больший ущерб — $190 тыс.