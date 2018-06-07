Буэнос-Айрес, 7 июня, 2018, 13:41 — ИА Регнум. Полиция Буэнос-Айреса обнаружила мёртвой Инес Соррегьету, младшую сестру королевы Нидерландов, сообщил 7 июня источник в правительстве Аргентины.

Леон Конье. Тинторетто, рисующий свою мёртвую дочь. XIX век

«Подтверждаю, что Инес Соррегьета, сестра королевы Нидерландов Максимы, скончалась в среду ночью», — цитирует издание La Nacion собеседника.

В аргентинских СМИ предполагают, что смерть Инес могла наступить из-за самоубийства. По некоторым сведениям, она работала в министерстве социального развития Аргентины.

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