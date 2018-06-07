Томск, 7 июня, 2018, 13:38 — ИА Регнум. Вопрос президенту РФ Владимиру Путину в ходе «прямой линии» удалось задать многодетной матери из города Томска (Томская область).

Цитата видеотрансляция «Прямая линия с Владимиром Путиным». kremlin.ru Владимир Путин

Томичка рассказала главе государства, что у неё трое детей. В 2010 году она встала в очередь на получение земельного участка и была 735-й, но за восемь лет очередь продвинулась лишь наполовину.

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Женщина напомнила, что выделением бесплатных земельных участков для многодетных семей занимаются регионы, и спросила, сколько она ещё должна простоять в очереди, чтобы получить землю. Кроме того, по её словам, в Томской области семьи с тремя детьми должны стоять в общей очереди, а получают землю быстро те, у кого четверо и более детей.

«Для меня несколько странной является такая постановка вопроса, когда говорят, что для того, чтобы получить землю, нужно иметь не менее четырёх детей. То, что в вашей семье трое, это уже замечательно, прекрасно, мы должны стремиться как раз к тому, чтобы у нас как минимум трое детей было в семьях. Второе, мы должны поощрять такие семьи, как ваша. Третье, по поводу земли, земли в России много, вопрос не в этом, а в том, чтобы она была пригодной для использования, в том числе для жилищного строительства. А это значит, что она должна быть близко к инфраструктуре, должна быть проведена инфраструктура. Это, конечно, требует определенных затрат. Это самые основные, самые большие затраты», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент назвал Томскую область хорошим и устойчивым регионом, развивающимся, самодостаточным по ресурсам:

«Вопрос в том, чтобы определить приоритеты расходов, в том числе из бюджета».

После этого глава государства вызвал на разговор губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Губернатор отметил, что в регионе действуют программы для многодетных семей. Он пообещал, что обязательно встретится с многодетной матерью («с ней», сказал Жвачкин, не назвав женщину по имени, прим. ИА REGNUM ) задавшей вопрос, и начать решать её проблему:

«Я считаю, что иногда, к сожалению, среди чиновников кто-то не смог сказать и рассказать ей о всех тех правах, которые у неё есть».

Жвачкин отметил, что в Сибири много земли, однако её нельзя давать без инженерных коммуникаций.

Президент в ответ сделал Жвачкину, не назвавшему томичку по имени, замечание, напомнив, что её зовут Наталья Николаевна. Также он спросил, действительно ли в регионе есть распоряжение, согласно которому должны обеспечиваться бесплатными участками только семьи с четырьмя детьми:

«Надо посмотреть на это повнимательнее, потому что и трёх детей поднять — непростая задача в современных условиях, а семья пошла на это. И надо помочь им, стимулировать, создать такие условия, чтобы и другие семьи могли реализовывать подобные планы развития семьи».

«Вы сказали о чиновниках, которые что-то не понимают. Надо понять, кто эти чиновники, и они должны не руководствоваться общими формальными соображениями, а должны руководствоваться интересами людей, которые проживают на территории», — сказал также Владимир Путин, обращаясь к томскому губернатору.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, «прямая линия» с президентом РФ Владимиров Путиным началась в 12:00 (мск) 7 июня. Желающих задать вопрос президенту оказалось много — более 2 млн человек.