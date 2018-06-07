Киев, 7 июня, 2018, 13:37 — ИА Регнум. Эксперт Международного института демократии Евгений Дикий считает, что президент Украины Петр Порошенко оказался в неприятной ситуции между Западом и парламентом в вопросе принятия закона «О Высшем антикоррупционном суде Украины» (ВАСУ).

Иоганн Генрих Фюссли. Одиссей перед Сциллой и Харибдой (фрагмент). 1794-1796

«На растяжке» между Западом и Радой оказался президент Порошенко. Вчера он выступил с обращением к депутатам немедленно принять закон об антикоррупционном суде. Но в этом обращении он не уточнил, в какой редакции нужно принять закон про антикоррупционный суд. Сегодня мы увидим, какое указание он на самом деле дал фракции «Блок Петра Порошенко», — сказал Дикий 7 июня в эфире канала «112 Украина».

По его словам, США и ЕС заняли «консолидированную позицию» в вопросе создания ВАСУ.

«И есть такая же консолидированная позиция украинского политикума, всех фракций парламента, которые все не заинтересованы в создании независимого антикоррупционного суда. Они все знают, что в каждой фракции есть фигуранты, которые пойдут под этот суд, если он действительно станет независимым», — пояснил Дикий.

Он считает, что если администрация президента поддержит западную версию законопроекта, тогда у Порошенко возрастут шансы на второй президентский срок.

«Тут есть два расклада. Расклад первый — Банковая сдалась Западу. Петр Порошенко взвесил все плюсы и минусы. Он понял, что даже если часть его окружения является потенциальными клиентами будущего антикоррупционного суда, но в этой ситуации есть перспектива получения траншей и возможность второго президентства. Тогда надо пойти на западную редакцию. В таком случае мы увидим голосование большинства БПП и «Народного фронта» в поддержку этого законопроекта. Мыши плакали, кололись, но грызли кактус. Есть второй вариант — дано указание проголосовать законопроект в украинской версии», — рассказал Дикий.

Сегодняшний день эксперт назвал «судным» для исторического вектора развития Украины.

«Голосование по антикоррупционному суду — это вообще переломный момент в современной истории Украины. Этот день кажется обычным, но он определит дальнейшее развитие Украины на ближайшие несколько лет. Определится вектор развития и те риски, с которыми столкнется Украина. Остались неопределенными два вопроса в этом законопроекте. Они оба важны. Первое и принципиальное — это роль международных экспертов. Или они будут просто советниками, которые просто советуют, а украинская сторона только кивает головой… Второй очень важный момент касается биографий судей. Во время рассмотрения дел в суде будет заседать трое судей. Вопрос в том, обязательным ли будет, чтобы среди этих трех судей был один судья с судейским опытом», — подытожил Дикий.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня послы стран G7 призвали депутатов Верховной Рады принять закон об антикоррупционном суде. Они считают, антикоррупционный суд должен быть неотъемлемой частью антикоррупционных усилий Украины.

«Панель экспертов должна играть центральную роль в избрании квалифицированных судей», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter канадского председательства.

Напомним, 6 июня президент Порошенко призвал депутатов поддержать поданный им законопроект о ВАСУ во втором чтении. По его словам, это даст возможность завершить создание эффективной антикоррупционной инфраструктуры.

«Выражаю очень твердую надежду, просьбу, обращение к народным депутатам с тем, чтобы в ближайшее время проголосовали и поддержали президентский законопроект о создании антикоррупционного суда. И выражаю надежду, чтобы, когда это произойдет, мы до конца текущего года в основном завершили процедуры по созданию суда», — сказал Порошенко по итогам переговоров с наследным принцем княжества Лихтенштейн Алоизом в Киеве.