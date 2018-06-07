Москва, 7 июня, 2018, 13:35 — ИА Регнум. На «Прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным поступило уже более двух миллионов вопросов, сообщает 7 июня «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«В единый центр обработки сообщений поступило более двух миллионов вопросов», — говорится в сообщении.

Напомним, «Прямая линия» с Владимиром Путиным» вышла в эфир 7 июня в 12:00 мск. Она стала первой в 2018 году и первой с момента вступления Путина в должность президента России. Программа проходит в пустой студии в Гостином дворе, без зрителей.

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