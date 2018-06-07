Москва, 7 июня, 2018, 13:31 — ИА Регнум. Госдума приняла закон, позволяющий мигрантам встать на учет по месту пребывания, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Причем местом пребывания будет считаться и жилое помещение, не являющееся местом жительства, или иное помещение, в котором иностранный гражданин или лицо без гражданства фактически проживает (регулярно использует для сна и отдыха).

Одновременно закрепляется перечень мест пребывания, по адресу которых иностранный гражданин будет подлежать учету по месту пребывания, в частности, по адресу организации, в которой он в установленном порядке осуществляет трудовую или иную не запрещенную законодательством деятельность, в случае фактического проживания по адресу указанной организации либо в помещении указанной организации, не имеющем адресных данных (строении, сооружении), в том числе временном.