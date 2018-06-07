Киев, 7 июня, 2018, 13:29 — ИА Регнум. Вернуть Донбасс в состав Украины можно путём проведения не военной, а полицейской операции без применения армии. Об этом заявил глава МВД Украины Арсен Аваков в ходе форума «Формула безопасности Украины. Продолжение».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Аваков

По его словам, такая «сложная, состоящая из нескольких компонентов» операция уже обсуждалась в министерстве внутренних дел и Совете национальной безопасности Украины. Аваков подчеркнул, что, по его мнению, не придётся привлекать 40 тыс. миротворцев, вопрос удастся решить двум тысячам «голубых касок».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении «антитеррористической операции» в Донбассе и начале «операции объединенных сил» (ООС). В рамках нового формата украинские силовики получили больше возможностей для ведения боевых действий.

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