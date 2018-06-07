Москва, 7 июня, 2018, 13:28 — ИА Регнум. «Собрать все книги и сжечь» — мы таким путем не пошли и никогда не пойдем. Но судебная правоприменительная практика должна находиться на контроле общественности и корректировать — это важно, заявил сегодня, 7 июня, президент России в программе «Прямая линия с Владимиром Путиным».

Джеймс Вархола. Щит (фрагмент)

"Если речь идет о распространении экстремистской информации, то должны соблюдаться все законы, нарушил — ответь. При этом нужно определиться, что такое экстремистская информация, не нужно доводить всё до маразма и абсурда», — пояснил президент.

С одной стороны, нужно поставить заслон экстремизму, фашизму и суициду. С другой, нужно определиться с понятиями, привлечь Верховный суд. Будем работать в этом направлении, отметил Путин.