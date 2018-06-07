Санкт-Петербург, 7 июня, 2018, 13:30 — ИА Регнум. Слесарь-сантехник одного частных предприятий в сфере ЖКХ Петербурга признан виновным в преступлении, повлекшем трагическую гибель пожилой женщины от прорвавшейся в ванной комнате горячей воды. Однако назначенное подсудимому наказание можно признать крайне мягким.

Цитата из к/ф «Афоня». реж реж Георгий Данелия. 1975. СССР Сантехник

Как сообщила 7 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Невский районный суд огласил приговор в отношении Алексея Калугина, признанного виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Как установлено судом, 24 января 2018 года, при производстве сантехнических работ в санузле одной из квартир на проспекте Большевиков, слесарь не затянул до упора один конец тройника трубы внутриквартальной разводки системы горячего водоснабжения.

«Труба не была плотно зафиксирована в тройнике, и под давлением рабочей жидкости (горячей воды) ее вырвало из тройника, вследствие чего произошло рассоединение узла внутриквартальной разводки системы горячего водоснабжения», — говорится в приговоре суда.

В результате прорыва жильцу квартиры — 62-летней пенсионерке — были причинены тяжелейшие ожоги III степени 91% поверхности тела, повлекшие смерть.

Калугин полностью признал свою вину в совершении преступления, возместил потерпевшей стороне причиненный материальный ущерб в размере 50 тыс. рублей и принес свои извинения.

«С учетом личности подсудимого, мнения потерпевшего, не настаивавшего на назначении строгого вида наказания, суд приговорил Калугина к 1 году ограничения свободы», — проинформировали в пресс-службе суда.

Между тем, по части 2 статьи 109 УК РФ максимальное наказание составляет до трех лет реального лишения свободы.