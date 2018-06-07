Астана, 7 июня, 2018, 13:25 — ИА Регнум. Минздрав Казахстана намерен бороться с мессенджерами. Именно их пользователи, а также пользователи социальных сетей, по мнению вице-министра Алексея Цоя, выкладывают неподтвержденную информацию, зачастую касающуюся других государств.

Геррит Доу. Лекарь-шарлатан. 1652

«Без названий, имен, фамилий призывают что-то делать. Например, что апельсины заражены СПИДом и т.д. А люди на всякий случай пугаются. И у нас теперь, как и во всем мире, стоит задача определения достоверного источника информации», — сообщил чиновник.

Также, по мнению вице-министра, ажиотаж вокруг ситуации с менингитом целенаправленно раздувают СМИ. По подсчетам чиновника, каждая публикация на эту тему собирает от 70 до 100 тысяч просмотров. А это важно на фоне традиционного отсутствия резонансных новостей в период отпусков.

Третий виновник, по мнению Цоя, это фармацевтические компании, которые стремятся заработать денег на панических настроениях в период сезонных вспышек заболеваний.

«Мы сейчас видим рассылки по WhatsApp, в которых предлагают какими-то лекарствами лечить менингит. И советуют сразу идти в аптеку, чтобы быть защищенными. Но менингит — это инфекция бактериальной природы, а рекомендованные препараты противовирусные. То есть эти препараты бесполезны. Но мы видим, что производством «рекламируемых» препаратов занимаются определенные фармкомпании», — заключил он.

Чиновник также огласил статистику министерства, согласно которой новые случаи заболевания менингитом не выявлялись с 3 июня. С 21 по 27 мая было выявлено 15 случаев, с 28 мая по 3 июня зарегистрировано шесть случаев.

Напомним, именно 3 июня от менингита в Алма-Ате скончался 27-летний пожарный Олжас Сулейманов. Молодой человек за несколько часов до смерти обратился за помощью к врачам, однако оказался от госпитализации и приема лекарств по причинам религиозного характера: он держал мусульманский пост.