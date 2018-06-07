Симферополь, 7 июня, 2018, 13:25 — ИА Регнум. В Крыму обещают построить несколько многоквартирных домов для переселенцев, потратив на это из бюджета более полумиллиарда рублей. Об этом 7 июня на рабочем совещании заявил вице-премьер РК Юрий Гоцанюк.

Пименов Юрий. Район завтрашнего дня. 1957

В частности, по его словам, новое жильё планируют возвести в рамках региональной программы переселения из аварийного жилищного фонда в Керчи, Ялте и посёлке Гвардейское Симферопольского района.

«В этом году на эти цели планируют выделить из бюджета более 517 млн рублей. На данном этапе муниципалитеты начинают подготовку к строительству — администрациям Керчи и Гвардейского поручено подыскать земельные участки, подключённые к инженерным сетям и оформить градостроительную документацию на них. Для Ялты участок уже нашли. Местным властям необходимо оформить его в муниципальную собственность и освободить от строений», — подчеркнул вице-премьер.

Он также отметил, что принято решение заключить договоры безвозмездного пользования земельными участками сроком более 1 года между администрациями муниципальных образований республики и управлением капитального ремонта многоквартирных домов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Госсовете Крыма жёстко раскритиковали работу местного министерства ЖКХ за срыв программы по переселению из аварийного жилья.

Чуть позже глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин отмечал, что в 2018 году Крым получит 500 миллионов рублей из федерального бюджета на реализацию программы переселения из аварийного жилфонда.