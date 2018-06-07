Москва, 7 июня, 2018, 13:24 — ИА Регнум. Власти следят за ситуацией с правами соотечественников в Прибалтике, в частности, по вопросу о запрете русскоязычного обучения в Латвии, заявил в ходе «прямой линии» президент России Владимир Путин.

Нина Вележева, Николай Кузовкин. Стыдно! 1958

Он отметил, что понятие «неграждан» не существует нигде за пределами Прибалтики и что оно было выдумано специально для того, чтобы ограничить права проживающих там русскоязычных граждан.

Но права соотечественников нужно защищать так, чтобы не усугубить их положение, считает Путин.

«Мы ведем диалог с нашими партнерами в Евросоюзе. Мы надеемся, что им станет стыдно», — сказал президент, добавив: он рассчитывает, что власти ЕС обратят хотя бы часть того внимания, что они уделяют происходящему за пределами собственной территории.

На русском языке в Латвии говорят около 40% жителей. Решение министерства образования страны запретить русскоязычное образование с 2019 года было принято без каких-либо пояснений.