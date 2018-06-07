Пермь, 7 июня, 2018, 13:24 — ИА Регнум. В Пермском крае вокруг ликвидации малокомплектной школы в селе Бартым разгорелся скандал. Местные жители заявили о протестной акции в связи с решением местных чиновников о закрытии школы и перевозке учеников в школу другого села — Атнягузи. Поводом для беспокойства и возмущения стали убитые дороги и состояние предоставляемого транспорта. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре, надзорное ведомство взяло на контроль ситуацию в селе и следит за законностью процедуры ликвидации Ольховской основной общеобразовательной школы. Выяснилось, что часть дороги райадминистрация намерена отремонтировать, но есть участок трассы, который остался вне плана.

Николай Богданов-Бельский. В школу. 1941

«В связи с тем, что подвоз несовершеннолетних по указанным дорогам с 1 сентября 2018 года может повлечь нарушение прав несовершеннолетних на безопасные условия обучения, что является недопустимым, прокурором района главе Октябрьского муниципального района Пермского края объявлено предостережение о недопустимости нарушений законов», — сказали в прокуратуре.

Кроме того, в адрес главы Атнягузинского сельского поселения, внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства о безопасности дорожного движения, об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, которое находится на рассмотрении. Вопрос обеспечения законности процедуры ликвидации Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ольховская основная общеобразовательная школа», находится на контроле прокуратуры района.

По данным портала zakupki.gov.ru, в марте был объявлен аукцион на ремонт трассы «В. Ирень — Бартым». Начальная цена лота составляла 4,1 млн рублей. Подано две заявки. Победитель исполнит контракт за 3 065 440 рублей. Участок автомобильной дороги «Атнягузи — Ирень» на портале не фигурирует.

Стоит отметить, что местные жители сравнивали дорогу со стиральной доской и говорили о том, что на ремонт семи километров чиновники обещали выделить 7 млн рублей. Население опасается, что ямы замажут, а через год дорога вновь станет разбитой, потому что находится рядом два нефтяных месторождения, и по трассе постоянно ездят бензовозы, которые и влияют негативно на состояние дорожного полотна.

Дорога в соседний от Бартыма посёлок идёт через лес, где нет сотовой связи. На этой дороге регулярно застревают автобусы, а пассажирам приходится добираться до ближайших населённых пунктов пешком. В 2004 году именно на этой дороге переворачивался ПАЗ со школьниками (тогда обошлось без жертв), отметили в Пермской гражданской палате.

Жители также возмутились тому, какой транспорт предоставят для перевозки школьников: один новый автобус, а второй — в виде холодной будки. Второму транспортному средству девять лет. Если в метель возникнет затор, то дети в течение часа могут замёрзнуть, сообщает портал 59.ru.

В управлении образования Октябрьского района заявили, что запланирован сход села с голосованием по поводу судьбы сельской школы. Чиновники со своей стороны предлагают возить учеников в соседнее село. В малокомплектной школе 28 учеников, к 2022 году останется 26. А расходы в год на одного школьника составляют 160 тыс. рублей.