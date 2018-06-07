Ярославль, 7 июня, 2018, 13:22 — ИА Регнум. В Ярославле 7 июня откроется I Международный конкурс вокалистов имени Собинова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской государственной филармонии.

Yar-filarmoniya.ru Леонид Собинов

Участниками конкурса станут вокалисты от 18 до 35 лет. В Ярославль приедут 120 участников из регионов России, Нидерландов, Израиля, Германии, КНР, и других стран. В ходе конкурса будут исполняться арии русских и зарубежных композитора XIX — XX столетия, произведения современных композиторов, русская народная песня или песня страны участника. Конкурс будет длиться 5 дней, а его победитель получит 300 тысяч рублей.

«Впервые в Ярославле проводится конкурс в этой возрастной категории, возможно, это будущие звезды мировых оперных трупп. Такие конкурсы проводятся в Москве, Санкт-Петербурге, а есть ли они вне столичных городов, я не слышала», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заведующая информационно-рекламным сектором Ярославской филармонии Татьяна Ширшова.

Председателем жюри является народная артистка России, художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Лариса Гергиева. Гала-концерт финалистов конкурса в сопровождении Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра состоится осенью 2018 года на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге.