Киев, 7 июня, 2018, 13:15 — ИА Регнум. По данным социологического опроса, проведенного при содействии Агентства США по международному развитию (USAID), 53% граждан Украины не доверяют банкам, сообщает 7 июня УНИАН.

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Согласно сообщению, от хранения депозитов в банках отказались 53% по результатам опроса в 2017 году, в 2015 году банкам не доверяли 53% жителей. Также с 33% до 48% вырос процент граждан, не хранящих деньги в банках. Количество срочных депозитов также снизилось с 26% до 12%.

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Напомним, после прихода к власти украинских националистов в результате госпереворота, в стране началась банковская реформа. Множество банков были закрыты, а деньги вкладчикам до сих пор не вернули.