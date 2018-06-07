Луганск, 7 июня, 2018, 13:11 — ИА Регнум. Во время минометного обстрела подконтрольного Луганской Народной Республике населенного пункта Голубовское под мины киевских боевиков попал маршрутный автобус. Шесть человек получили ранения разной степени тяжести, сообщил 7 июня представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

H Valey Автобус с пулевыми отверстиями

По его словам, обстрел начался в 10:30. Украинские бандиты применили против мирного населения минометы калибра 82 миллиметра. Всего было выпущено пять снарядов, что говорит о том, что били специально по автобусу.

По поводу инцидента к международному сообществу обратились представители Народной милиции ЛНР. Они просят провести тщательное расследование обстрела.

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