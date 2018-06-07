Калининград, 7 июня, 2018, 13:11 — ИА Регнум. Жители пос. Ушаково в Калининградской области передали корреспонденту ИА REGNUM видеообращение, которое было послано на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.

Цитата из х/ф «Граница. Таёжный роман». Реж. Александр Митта. 2001. Россия А трясине

Более 150 жителей бьют тревогу — из-за добычи песка их небольшой посёлок рискует оказаться в болоте. Слово руководителю инициативной группы Валентине Цепелевой:

«Уважаемый Владимир Владимирович, мы — жители поселка Ушаково под Калининградом — обращаемся к Вам не первый раз. Вокруг нашего маленького поселка — множество карьеров по добычи песка и песчано-гравийном смеси. Мы очень боимся за поселок, за его будущие из-за влияния этих разработок, так как везде стоит вода. Поселок находится на отметки от ноля до пяти метров над уровне моря. Выезжал Алиханов (губернатор Калининградской области Антон Алиханов. — ИА REGNUM ), обещал решить наши проблемы. Но проблема не решается. Вопрос наш — кричащий, потому что мы здесь живем и хотим жить».

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Цепелева уточнила, что борьба жителей за свое существование продолжается уже два года.

«Еще в 2016 году Министерство природных ресурсов Калининградской области сообщило нам, что при строительстве карьеров была масса нарушений. Были разные комиссии. Дело в том, что невдалеке поселка проходит дамба, которой уже больше ста лет. При немцах здесь был настоящий остров. Люди плавали на лодках. Только в 1890 году сделали дорогу. Мы — посредине двух рукавов реки Преголя. Здесь немного копните и вода пойдет. Нам специалисты сказали, что из-за добычи песка образуются подводные линзы, которые подмоют дома», — продолжила Валентина Цепелева.

Ушаковцы просят региональные власти провести государственную гидрологическую экспертизу.

«Что будет с поселком через 5−10 лет? Они сейчас добудут песок, потом бросят, а мои дети где будут жить? Пусть экспертиза скажет — мы уйдем под землю или нет? Был Алиханов, сказал, что решим проблему, но после его отъезда они вообще стали работать в три смены. Ни выходных, ни проходных, ни праздников», — сказала жительница пос. Ушаково.

Корреспондент ИА REGNUM накануне побывал на одном из песчаных карьеров в Ушаково. Он увидел горы строительного мусора, снующие самосвалы по территории карьеры без какой-либо весовой и охраны.

Ранее ИА REGNUM цитировало члена регионального штаба Общероссийского народного фронта Олег Иванова о том, что «власти Калининградской области не ищут компромиссных решений и не прислушиваются к жителям, которым те или иные хозяйствующие субъекты в течение длительного времени ухудшают среду проживания и качество жизни в целом».