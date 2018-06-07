Цюрих, Швейцария, 7 июня, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Болельщики и артисты не должны использовать в качестве платформы для политических заявлений матчи и мероприятия чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2018 года. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе FIFA в ответ на просьбу прокомментировать запрет на выступление певицы Юлии Чичериной.

Youtube.com Цитата из клипа Юлии Чичереной «На передовой»

«Матчи и сопутствующие мероприятия (в соответствии с регламентом FIFA) должны быть нейтральными в вопросах политики и не должны использоваться национальными ассоциациями, игроками, болельщиками или любыми другими людьми в качестве платформы для политических заявлений», — отметили в пресс-службе организации.

Ранее рок-исполнительница Юлия Чичерина на своей странице в соцсети Facebook написала, что FIFA запретила ей выступать на фестивале болельщиков ЧМ по футболу-2018 из-за последних работ, связанных с военной тематикой.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.

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