Москва, 7 июня, 2018, 13:00 — ИА Регнум. Направлять средства на покрытие дефицита федерального бюджета — ошибка, госсмета развития должна быть дефицитной. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня, об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) в ходе рассмотрения правительственных поправок в федеральный бюджет 2018 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Обсуждение бюджета

По расчетам правительства, в госказну поступит почти на 2 трлн рублей больше доходов, чем предполагалось ранее. При этом чиновники не планируют использовать эти средства для значительного увеличения расходов, а предлагают направить их в резерв. Катасонов с такой позицией не согласен. По его словам, добиться роста экономики путем изымания средств невозможно.

«Если мы посмотрим отчет Центробанка, то там указано, что впервые в марте произошло снижение зарплат «указников». Если мы с вами посмотрим макроэкономический прогноз, то реальная заработная плата в нем снижена, она упала. Если мы посмотрим макроэкономический прогноз этого законопроекта, то мы увидим снижение инвестиций в основной капитал. Это говорит о том, что данным законопроектом не ставится вопрос о росте ВВП и росте доходов», — подчеркнул Катасонов.

При этом, отметил он, правительство не предлагает направить дополнительные доходы бюджета на выполнение указов президента, что было бы правильным решением. Вместо этого, правительство добивается бездефицитного бюджета. Так, по расчетам чиновников, за счет роста нефтегазовых доходов, профицит госсметы в 2018 году составит 0,5%.

«Отказ от дефицитности бюджета — это арифметическая ошибка. Любой экономист, окончивший хотя бы два первых курса, скажет, что развитие и профицит — вещи несовместимые», — заявил журналистам Катасонов.

Депутат, как и вся фракция ЛДПР, проголосовал против принятия законопроекта в первом чтении. Между тем, предложение правительства по изменению федерального бюджета 2018 года поддержали депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме — их голосов хватило для того, чтобы законопроект был принят в первом чтении.