Москва, 7 июня, 2018, 12:56 — ИА Регнум. Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) опровергло информацию о задержании бывшей сотрудницы ведомства на Кипре.

Pulpolux !!! Дезинформация

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В ведомстве отметили, что женщина по фамилии Марина Солинова никогда не работала в федеральном органе.

«Это дезинформация. Ни в заграничном, ни в центральном аппарате она никогда не числилась и никакого отношения к Россотрудничеству не имеет», — цитирует РБК комментарий пресс-службы ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшая сотрудница Россотрудничества, объявленная в международный розыск, была задержана полицией Кипра в конце мая. Марину Солинову обвиняют в мошенничестве на 3 млн рублей. По версии следствия, ради получения гранта она организовала победу подконтрольной компании на аукционе, после чего госконтракт на услуги был заключен по завышенной цене В настоящее время женщина находится под стражей. 19 июня окружной суд Никосии рассмотрит вопрос о её экстрадиции 19 июня.