Рим, 7 июня, 2018, 12:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте начинает свою работу с поддержкой 46% населения, сообщает Prensa Latina 7 июня.

Presidenza della Repubblica Джузеппе Конте

Согласно опросу агентства Demopolis, 29% опрошенных относятся к правлению Конте отрицательно, а 25% считают, что формировать какое-либо мнение слишком рано.

По данным опроса агентства AGI, чуть более двух недель назад имя Джузеппе Конте было известно лишь 3% итальянцев, 27 мая о нем знали уже 54%, а на сегодняшний день его знает 81% населения.

Как сообщало ИА REGNUM, новое правительство Италии принесло присягу 1 июня. Юрист по образованию Джузеппе Конте ранее не занимал государственных должностей.