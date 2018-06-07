Ростовчане умоляют Путина построить школу вместо высотки
Ростов-на-Дону, 7 июня, 2018, 12:42 — ИА Регнум. Ростовчане, проживающие в Западном микрорайоне города-миллионника, просят президента России Владимира Путина построить школу, о которой они мечтают уже 15 лет. Территория, на которой должно было появиться образовательное учреждение, власти отдали под застройку многоквартирных домов.
Как следует из городского плана, ещё в 2000 году на улице Жмайлова был определен участок, где должна была появиться школа. Мало того, что её до сих пор не построили, ещё и участок был продан с аукциона под строительство очередной многоэтажки.
«Моей семье и сотням других семей посчастливилось жить в одном из микрорайонов Ростова-на-Дону, сплошь застроенном многоквартирными жилыми домами этажностью 10−24 этажа. Данный микрорайон Х находится между такими улицами и проспектами, как Стабильная, Малиновского, Стачки, Мильчакова. На территории 51,2 га проживает 20 000 человек, плотность населения почти в два раза превышает норму. Кроме того, среди жителей данного микрорайона около 4 000 — дети, но в микрорайоне нет ни одного детского сада и ни одной школы! Дети вынуждены посещать переполненные образовательные учреждения соседних микрорайонов! Власти Ростова-на-Дону нас не слышат. Наша последняя надежда — высшие власти России», — говорилось в одном из прошлых обращений жителей микрорайона.
Взамен указанного участка и в ответ на обращение горожан региональные чиновники планировали передать половину участка федеральной земли в границах улиц Зорге, Мильчакова и Благодатной.
Накануне «Прямой линии с Владимиром Путиным» в городской администрации решили снизить градус социальной напряженности и заявили, что ростовский сити-менеджер Виталий Кушнарев встретился с представителями АО «Дом.РФ» по вопросу передачи земельного участка площадью 3,3 га в муниципальную собственность города из земель федеральной собственности. Этот процесс необходим для строительства школьного комплекса на 1400 мест.
«Возведение школьного комплекса запланировано на территории Западного жилого массива Ростова-на-Дону (район рынка «Привоз») в границах улиц Зорге — Мильчакова — Благодатная. Передачу участка в муниципальную собственность запланировано завершить в течение одного месяца. Проектирование и строительство указанного школьного комплекса будет предусмотрено при формировании бюджета на 2019−2021 годы», — сообщили в пресс-службе мэрии.