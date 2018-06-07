Ростов-на-Дону, 7 июня, 2018, 12:42 — ИА Регнум. Ростовчане, проживающие в Западном микрорайоне города-миллионника, просят президента России Владимира Путина построить школу, о которой они мечтают уже 15 лет. Территория, на которой должно было появиться образовательное учреждение, власти отдали под застройку многоквартирных домов.

Морган Вестлинг. Сельская школа. 1879

Как следует из городского плана, ещё в 2000 году на улице Жмайлова был определен участок, где должна была появиться школа. Мало того, что её до сих пор не построили, ещё и участок был продан с аукциона под строительство очередной многоэтажки.

«Моей семье и сотням других семей посчастливилось жить в одном из микрорайонов Ростова-на-Дону, сплошь застроенном многоквартирными жилыми домами этажностью 10−24 этажа. Данный микрорайон Х находится между такими улицами и проспектами, как Стабильная, Малиновского, Стачки, Мильчакова. На территории 51,2 га проживает 20 000 человек, плотность населения почти в два раза превышает норму. Кроме того, среди жителей данного микрорайона около 4 000 — дети, но в микрорайоне нет ни одного детского сада и ни одной школы! Дети вынуждены посещать переполненные образовательные учреждения соседних микрорайонов! Власти Ростова-на-Дону нас не слышат. Наша последняя надежда — высшие власти России», — говорилось в одном из прошлых обращений жителей микрорайона.

Взамен указанного участка и в ответ на обращение горожан региональные чиновники планировали передать половину участка федеральной земли в границах улиц Зорге, Мильчакова и Благодатной.

Накануне «Прямой линии с Владимиром Путиным» в городской администрации решили снизить градус социальной напряженности и заявили, что ростовский сити-менеджер Виталий Кушнарев встретился с представителями АО «Дом.РФ» по вопросу передачи земельного участка площадью 3,3 га в муниципальную собственность города из земель федеральной собственности. Этот процесс необходим для строительства школьного комплекса на 1400 мест.

«Возведение школьного комплекса запланировано на территории Западного жилого массива Ростова-на-Дону (район рынка «Привоз») в границах улиц Зорге — Мильчакова — Благодатная. Передачу участка в муниципальную собственность запланировано завершить в течение одного месяца. Проектирование и строительство указанного школьного комплекса будет предусмотрено при формировании бюджета на 2019−2021 годы», — сообщили в пресс-службе мэрии.