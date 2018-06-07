Москва, 7 июня, 2018, 12:42 — ИА Регнум. Увеличение налогов, увеличит экономическую нагрузку на граждан. Это недопустимо, это увеличит количество бедных граждан, заявил сегодня, 7 июня, президент России в программе «Прямая линия с Владимиром Путиным».

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"Наша задача — уменьшить бедность в два раза. С 2000 по 2008 год в России удалось снизить бедность в два раза. И сейчас мы движемся в этом направлении, и должны решить проблему с бедностью в России», — пояснил Путин.

Речь идет о том, чтобы направить налоговую политику на решение задачи по уменьшения людей, находящихся за чертой бедности, добавил президент.