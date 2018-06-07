Санкт-Петербург, 7 июня, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Регулирование в финансовой сфере ЕС настолько сильно ограничивает банковскую деятельность, что европейский банкинг может в ближайшее время вообще перестать существовать. Об этом заявил 7 июня глава Сбербанка Герман Греф в ходе своего выступления на XXVII Международном финансовом конгрессе (МФК—2018) в Санкт-Петербурге.

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«Европейское регулирование является очень хорошим примером того, как делать не в коем случае нельзя, потому что европейский банкинг скоро перестанет существовать», — подчеркнул глава Сбербанка.

По его словам, в Евросоюзе регулирование и надзор получили наиболее сильное развитие, но прибыль банков ЕС не покрывает издержек.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе МФК—2018 заявила, что российская финансовая система за последние десять лет укрепилась и стала более устойчивой. Она добавила, что система стала устойчивее «даже чем четыре года назад».

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